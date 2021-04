Amici, Aka7even: “Sento che qualcosa è cambiato” (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella scuola di Amici proseguono le prove per la preparazione dei guanti di sfida lanciati in settimana in vista della quarta puntata del serale: Aka7even sembra aver ritrovato la fiducia in sé stesso dopo un periodo di crisi, mentre Martina dovrà sfidare nuovamente l’avversaria Serena. La sfida lanciata da Arisa e che vedrà contrapporsi i due cantanti Raffaele e Aka7even in un’esibizione di canto e ballo, anche se Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella scuola diproseguono le prove per la preparazione dei guanti di sfida lanciati in settimana in vista della quarta puntata del serale:sembra aver ritrovato la fiducia in sé stesso dopo un periodo di crisi, mentre Martina dovrà sfidare nuovamente l’avversaria Serena. La sfida lanciata da Arisa e che vedrà contrapporsi i due cantanti Raffaele ein un’esibizione di canto e ballo, anche se Articolo completo: dal blog SoloDonna

