Aifa | nessun segnale rischi trombosi con i vaccini mRNA Pfizer e Moderna

Advertising

MediasetTgcom24 : Aifa: nessun segnale rischi trombosi vaccini mRNA (Pfizer e Moderna) #vaccini - hereisISA : RT @MediasetTgcom24: Aifa: nessun segnale rischi trombosi vaccini mRNA (Pfizer e Moderna) #vaccini - SerglocSergio : #Aifa: nessun segnale rischi trombosi vaccini mRNA (Pfizer e Moderna) - Tgcom24 - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Aifa: nessun segnale rischi trombosi vaccini mRNA (Pfizer e Moderna) #vaccini - twMirandolina : RT @MediasetTgcom24: Aifa: nessun segnale rischi trombosi vaccini mRNA (Pfizer e Moderna) #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Aifa nessun

Gazzetta del Sud

08 apr 09:38: "segnale di rischio di trombosi per i vaccini a mRNA" La Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco rileva che 'al momento non sono stati identificati ...Fa seguito alle indicazioni Ema (European Medicines Agency),(Agenzia italiana del farmaco) e ... Il suo ufficio assicura:impatto. E aggiunge: "Si apre alla prenotazione del vaccino ...(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Sulla base delle attuali stime di incidenza che indicano l'estrema rarità degli eventi sopra descritti - sottolinea nel parere la Commissione tecnico scientifica di Aifa - il ...In Italia è stato raccomandato l’uso del vaccino anti Covid AstraZeneca (ribattezzato Vaxzevria) solo per chi ha più di 60 anni. Ad annunciarlo nella serata di ieri è stato il presidente del Consiglio ...