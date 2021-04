Acer | la disponibilità di semiconduttori e componentistica sta migliorandoHDblog it

(Di giovedì 8 aprile 2021) Gli effetti della pandemia sul mondo tecnologico sono stati oggetto di svariate discussioni, una situazione che ha colpito tutto e tutti e che potremmo definire in un certo modo “a doppio effetto”, soprattutto se guardiamo al mercato deie della. Sostanzialmente possiamo riassumere che il blocco dalla catena produttiva prima (durante il primo lockdown), seguito dalla conseguente esplosione della richiesta per sistemi e dispositivi destinati allo smart working e alla didattica a distanza, ha colto i produttori impreparati e allo stesso tempo incapaci di soddisfare una domanda mai vista prima. Il risultato è stato quello che tutti conosciamo, domanda alle stelle e offerta ai minimi storici, seguita da un’impennata vertiginosa dei prezzi e, allo stesso tempo, prodotti praticamente introvabili. Il top di Huawei al ...

Advertising

HDblog : Acer: la disponibilità di semiconduttori e componentistica sta migliorando -

Ultime Notizie dalla rete : Acer disponibilità

PianetaCellulare.it

E' in corso anche un confronto conModena, per verificare la possibilità di affidare loro ... La copertura dei costi aggiuntivi è assicurata dallacanoni e dai ricavi dalla vendita ...... passando dal parco della corderia per raggiungere il centro storico 4) Collegare le casedi ... Certi che questo appello non cadrà nel vuoto, come sempre offriamo massimae ...