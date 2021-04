Zingaretti più vicino alla corsa per sindaco di Roma (Di mercoledì 7 aprile 2021) I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti potrebbe essere più vicino alla corsa verso il Campidoglio. Dopo le riunioni tenute con diversi esponenti del Pd Romano per concordare una linea sul 'caso concorsi', l'ipotesi che sia l'ex segretario del Pd a sigillare con la sua candidatura l'alleanza Pd-M5S sembra l'unica che possa reggere alle pressioni interne e esterne ai Dem contrarie a questa strategia. Matteo Renzi in un'intervista al Corriere della Sera ha confermato che "se il Pd si allea con i grillini, non entreremo in questa alleanza", aggiungendo, all'indirizzo del neo segretario Enrico Letta, "in vista del voto di Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e per il seggio parlamentare di Siena" di ritenere "doveroso scegliere anche ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 aprile 2021) I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Lazio Nicolapotrebbe essere piùverso il Campidoglio. Dopo le riunioni tenute con diversi esponenti del Pdno per concordare una linea sul 'caso concorsi', l'ipotesi che sia l'ex segretario del Pd a sigillare con la sua candidatura l'alleanza Pd-M5S sembra l'unica che possa reggere alle pressioni interne e esterne ai Dem contrarie a questa strategia. Matteo Renzi in un'intervista al Corriere della Sera ha confermato che "se il Pd si allea con i grillini, non entreremo in questa alleanza", aggiungendo, all'indirizzo del neo segretario Enrico Letta, "in vista del voto di Torino, Milano, Bologna,, Napoli e per il seggio parlamentare di Siena" di ritenere "doveroso scegliere anche ...

