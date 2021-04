Zaki resta in carcere, altri 45 giorni di cella per l’attivista egiziano: no a cambio giudici (Di mercoledì 7 aprile 2021) Zaki resta in carcere, altri 45 giorni di cella per l’attivista egiziano. altri 45 giorni di carcere di Patrick Zaki e nessun cambio di giudici nell’ambito del procedimento a carico dello studente egiziano detenuto da ormai più di un anno dopo essere stato fermato in Egitto mentre rientrava da una vacanza in Italia. Il giovane è accusato di terrorismo e diffusione di notizie false tramite social e il suo avvocato aveva chiesto un cambio di giudici. I giudici hanno prolungato di 45 giorni la detenzione in carcere di Patrick Zaki. La ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021)in45diper45didi Patricke nessundinell’ambito del procedimento a carico dello studentedetenuto da ormai più di un anno dopo essere stato fermato in Egitto mentre rientrava da una vacanza in Italia. Il giovane è accusato di terrorismo e diffusione di notizie false tramite social e il suo avvocato aveva chiesto undi. Ihanno prolungato di 45la detenzione indi Patrick. La ...

Advertising

monica_perico : RT @globalistIT: - sandroz_it : RT @beretta_g: Patrick #Zaki resta in carcere, senza processo. Passate parola a quello che disse 'Al Sisi è un grande leader. Sono orgogli… - Clezia90039499 : RT @beretta_g: Patrick #Zaki resta in carcere, senza processo. Passate parola a quello che disse 'Al Sisi è un grande leader. Sono orgogli… - CapitanHarlok6 : RT @beretta_g: Patrick #Zaki resta in carcere, senza processo. Passate parola a quello che disse 'Al Sisi è un grande leader. Sono orgogli… - mereu_giorgio : RT @beretta_g: Patrick #Zaki resta in carcere, senza processo. Passate parola a quello che disse 'Al Sisi è un grande leader. Sono orgogli… -