Yahoo Answers chiude e se ne va un pezzo di web: le domande più assurde (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il prossimo 4 maggio Yahoo Answers chiude i battenti lasciando orfane di risposta milioni di utenti: le domande più assurde. Il 28 giugno del 2005, Yahoo decide di mettere a disposizione di tutti gli... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il prossimo 4 maggioi battenti lasciando orfane di risposta milioni di utenti: lepiù. Il 28 giugno del 2005,decide di mettere a disposizione di tutti gli...

Advertising

trash_italiano : Dopo 16 anni chiude per sempre Yahoo Answers - ilpost : Yahoo Answers chiuderà definitivamente il 4 maggio - Luca190499 : RT @sailor_snickers: Yahoo Answers verrà eliminato per sempre e non potremo più leggere cose come “perché le stelle al telescopio non si ve… - malumasunshine : RT @sonotipoemily: come stai? ? bene ? così così ? male ¦ STANNO PER CHIUDERE YAHOO ANSWERS E IO NON POTRÒ PIÙ COPIRAE LE RISPOSTE DI 13 A… - noncipensimaii : RT @sonotipoemily: come stai? ? bene ? così così ? male ¦ STANNO PER CHIUDERE YAHOO ANSWERS E IO NON POTRÒ PIÙ COPIRAE LE RISPOSTE DI 13 A… -

Ultime Notizie dalla rete : Yahoo Answers Facebook e i dati rubati, interviene il Garante: 'Attenti al cellulare' Addio a Yahoo Answers, la fine di un'era: quando chiuderà e? Facebook e i dati rubati, interviene il Garante: attenti ai malintenzionati Un grande furto di dati ai danni degli utilizzatori di ...

Le migliori domande (e risposte) di Yahoo Answers Da quando si è sparsa la notizia della chiusura definitiva di Yahoo Answers sui social hanno cominciato a comparire gli screen delle migliori domande e risposte che in questi anni hanno animato la piattaforma dei dubbi esistenziali. Ci sono le questioni che ...

Yahoo Answers chiude e se ne va un pezzo di web: le domande più assurde Il prossimo 4 maggio Yahoo Answers chiude i battenti lasciando orfane di risposta milioni di utenti: le domande più assurde. Il 28 giugno del 2005, Yahoo ...

Yahoo Answers chiuderà i battenti il 4 maggio dopo 15 anni Yahoo Answers chiuderà i battenti il prossimo 4 maggio 2021. A comunicarlo è stata la stessa azienda sul sito ufficiale.

Addio a, la fine di un'era: quando chiuderà e? Facebook e i dati rubati, interviene il Garante: attenti ai malintenzionati Un grande furto di dati ai danni degli utilizzatori di ...Da quando si è sparsa la notizia della chiusura definitiva disui social hanno cominciato a comparire gli screen delle migliori domande e risposte che in questi anni hanno animato la piattaforma dei dubbi esistenziali. Ci sono le questioni che ...Il prossimo 4 maggio Yahoo Answers chiude i battenti lasciando orfane di risposta milioni di utenti: le domande più assurde. Il 28 giugno del 2005, Yahoo ...Yahoo Answers chiuderà i battenti il prossimo 4 maggio 2021. A comunicarlo è stata la stessa azienda sul sito ufficiale.