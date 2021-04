Traffico Roma del 07-04-2021 ore 17:30 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare abbiamo contattati per Traffico intenso in carreggiata interna tra la Nomentana e l’uscita La Rustica stessa situazione nella zona sud in carreggiata esterna dobbiamo rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio per la Roma Fiumicino sino alla Romanina in tangenziale coda verso San Giovanni tra Tor di Quinto e all’uscita Salaria è stato riaperto al transito ho corso Trieste è rimasto chiuso in corrispondenza di Piazza Istria Per consentire il taglio di un albero pericolante torniamo il Traffico sul tratto Urbano della Roma L’Aquila in Colle 20 da Portonaccio a Tor Cervara in direzione della raccordo nella zona di Ponte Mammolo abbiamo incolonnamenti sulla Tiburtina 3 via Salvatore valitutti è ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare abbiamo contattati perintenso in carreggiata interna tra la Nomentana e l’uscita La Rustica stessa situazione nella zona sud in carreggiata esterna dobbiamo rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio per laFiumicino sino allanina in tangenziale coda verso San Giovanni tra Tor di Quinto e all’uscita Salaria è stato riaperto al transito ho corso Trieste è rimasto chiuso in corrispondenza di Piazza Istria Per consentire il taglio di un albero pericolante torniamo ilsul tratto Urbano dellaL’Aquila in Colle 20 da Portonaccio a Tor Cervara in direzione della raccordo nella zona di Ponte Mammolo abbiamo incolonnamenti sulla Tiburtina 3 via Salvatore valitutti è ...

