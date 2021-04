Traffico Roma del 07-04-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi in un molto Traffico registrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare nei sulle consolari in quest’ultimo caso fa eccezione la Aurelia dove per lavori Ci sono code tra via Pio Spezi e il raccordo anulare in direzione del centro difficoltà nella zona di Monte Mario a causa di un incidente avvenuto sulla Trionfale altezza di via Giuseppe Baretti ci troviamo nelle immediate vicinanze del San Filippo Neri momentaneamente chiuso corso Trieste in corrispondenza di Piazza Istria in direzione della Nomentana in corso il taglio di un albero pericolante possibili ripercussioni per il Traffico di zona al centro Nella zona del Circo Massimo la polizia locale Ci segnano un incidente in via della Greca con coda in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi in un moltoregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare nei sulle consolari in quest’ultimo caso fa eccezione la Aurelia dove per lavori Ci sono code tra via Pio Spezi e il raccordo anulare in direzione del centro difficoltà nella zona di Monte Mario a causa di un incidente avvenuto sulla Trionfale altezza di via Giuseppe Baretti ci troviamo nelle immediate vicinanze del San Filippo Neri momentaneamente chiuso corso Trieste in corrispondenza di Piazza Istria in direzione della Nomentana in corso il taglio di un albero pericolante possibili ripercussioni per ildi zona al centro Nella zona del Circo Massimo la polizia locale Ci segnano un incidente in via della Greca con coda in ...

