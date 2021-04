Tommaso Zorzi | a cosa deve i suoi continui successi? La risposta è “dentro di lui” | ma anche nei fan-not fan!

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Al via oggi, Mercoledì 7 aprile, la prima puntata de “Il punto Z”, condotta dal volto rivelazione dell’annoche, a poco più di un mese dalla vittoria del GFVip, continua ad accumulare consensi: ma qual è il vero segreto dei? Lo abbiamo chiesto a fan ed “haters”. L’irriverente, classe ’95, appassionato di moda e lingua tagliente del web, spopola in tv nel non lontano 2016 grazie al docu-reality Riccanza che, in soli due anni, garantisce all’influencer la partecipazione al talent show Dance Dance Dance, in cui si classifica secondo insieme alla compagna di ballo Roberta Ruju, e al reality Pechino Express. In quegli anni i followers diiniziano a crescere a dismisura, vuoi per il suo essere costantemente sopra le ...