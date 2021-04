Tina Cipollari ancora assente a Uomini e donne | fan preoccupati

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Perchècontinua ad essere? Questa è la domanda che il web si sta chiedendo da giorniL’assenza dista suscitando molta curiosità e anche preoccupazione. Sono tanti i telespettatori a chiedersi cosa sia accaduto alla nota opinionista, dato che non è presente in studio da giorni. Anche nella registrazione di oggi la sua sedia è apparsa vuota e ormai e tutti vogliono sapere il perchè. Mistero sull’assenza dia Ued Sui social anche nella giornata di oggi, sono tanti i telespettatori a chiedersi che fine abbia fatto...

É inutile fare tanti giri di parole benché meno negarlo: ' Uomini e Donne ' senzanon è la stessa cosa. La bionda opinionista, con la sua esuberanza è una colonna fondamentale all'interno della trasmissione. Quando manca, la sua assenza si fa sentire, forte e chiara. ...UeD, pubblico preoccupato per. Impossibile non notarlo Pubblicato il 07 - 04 - 2021 alle ore 17:39. Ultima modifica il 07 - 04 - 2021 alle ore 17:39 /Tina Cipollari è uno dei volti maggiormente conosciuti e amati dal grande pubblico televisivo e proprio in questo periodo celebra un grande e importante obbiettivo. Si tratta dei vent’anni di ...É inutile fare tanti giri di parole benché meno negarlo: “Uomini e Donne” senza Tina Cipollari non è la stessa cosa. La bionda opinionista, con la sua esuberanza è una colonna fondamentale ...