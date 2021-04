Smartworking e dad pericolosi per gli occhi: “Cibo e buone pratiche per difenderli” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La didattica a distanza, lo Smartworking e più in generale il lockdown ci portano a trascorrere più tempo a casa davanti agli schermi di computer, tablet e smartphone. Le restrizioni anti-Covid hanno modificato le abitudini quotidiane di tante persone: sono cambiati il lavoro, la scuola, le relazioni sociali… e stiamo maggiormente incollati al monitor del pc o al display del cellulare. Ci sono conseguenze per la vista? E cosa possiamo fare per tutelare la salute dei nostri occhi in questa situazione? Abbiamo chiesto un parere al dottor Fabio Mazzolani, medico chirurgo, specialista in oftalmologia, direttore sanitario del Centro Oculistico Bergamasco. Smart-working, lockdown e dad hanno o possono avere ripercussioni sulla vista? La vista risente molto della nostra condizione psicofisica e delle sollecitazioni più o meno positive che riceviamo sia a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 aprile 2021) La didattica a distanza, loe più in generale il lockdown ci portano a trascorrere più tempo a casa davanti agli schermi di computer, tablet e smartphone. Le restrizioni anti-Covid hanno modificato le abitudini quotidiane di tante persone: sono cambiati il lavoro, la scuola, le relazioni sociali… e stiamo maggiormente incollati al monitor del pc o al display del cellulare. Ci sono conseguenze per la vista? E cosa possiamo fare per tutelare la salute dei nostriin questa situazione? Abbiamo chiesto un parere al dottor Fabio Mazzolani, medico chirurgo, specialista in oftalmologia, direttore sanitario del Centro Oculistico Bergamasco. Smart-working, lockdown e dad hanno o possono avere ripercussioni sulla vista? La vista risente molto della nostra condizione psicofisica e delle sollecitazioni più o meno positive che riceviamo sia a ...

AngeloTani : #Sapevatelo “Statistiche” d’oltreoceano, in tempi di: #lockdown - #smartworking - #DAD - giovannitundo : Che opportuno il gestore che invia messaggio promozionale 'costretto a DAD/Smartworking? vieni in negozio a vedere… - schtennis : @daila_cecchi @gianlucaguidi @robersperanza E' da marzo 2020 che dico che le scuole non devono aprire fino all'immu… - CentroPagina : #smartworking e #dad hanno incrementato il mercato con annessi e connessi. Il punto sulle tematiche d'attualità… - FigliContesi : Il sindacato di lotta per il governo delle #QuoteRosa nei CdA statali e parastatali, ma non tra i #Riders che pi… -