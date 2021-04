Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale: le sue condizioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Silvio Berlusconi è ancora una volta ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia sarebbe in ospedale per accertamenti, come confermano fonti romane del partito. Berlusconi è arrivato ieri in elicottero dalla sua residenza. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato al nosocomio di Segrate, alle porte di Milano, lo scorso 22 marzo. Anche in quel caso si era trattato di controlli legati alla sua situazione post-Covid e per problemi cardiaci. “Niente di grave”, avevano sottolineato fonti del partito, “ma il presidente deve stare fermo un po’”. Berlusconi era stato sottoposto ad alcuni esami e poi dimesso due giorni dopo. Nei mesi scorsi Berlusconi aveva affrontato il Covid e una volta ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 aprile 2021)è ancora una voltaall'San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia sarebbe inper accertamenti, come confermano fonti romane del partito.è arrivato ieri in elicottero dalla sua residenza. Il leader di Forza Italia era statoal nosocomio di Segrate, alle porte di Milano, lo scorso 22 marzo. Anche in quel caso si era trattato di controlli legati alla sua situazione post-Covid e per problemi cardiaci. “Niente di grave”, avevano sottolineato fonti del partito, “ma il presidente deve stare fermo un po’”.era stato sottoposto ad alcuni esami e poi dimesso due giorni dopo. Nei mesi scorsiaveva affrontato il Covid e una volta ...

