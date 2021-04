Sesa acquisisce controllo di IFM Infomaster | Digital Storm e Tecnikè

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) –ha sottoscritto tramite la società controllata Basee, attiva nel settore Business Services, tre accordi vincolanti per l’acquisto del 63,1% di IFM, del 60% die del 51% di. Le 3 società contribuiranno allo sviluppo del Gruppocon un team di 120 risorse specializzate, ricavi annuali per circa Euro 15 milioni, con un Ebitda margin di oltre il 20% ed un EAT Margin superiore al 10%. Grazie a queste acquisizioni, accelera la strategia del Gruppo nel settore Business Services, sviluppando l’offerta di piattaformei e soluzioni di Enterprise Information Management. Le operazioni si inseriscono in una fase di accelerazione della domanda di trasformazionee, sempre ...

