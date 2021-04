Se Google "censura" un'inchiesta giornalistica (Di mercoledì 7 aprile 2021) Cancellato un canale di una testata giornalistica registrata, YOU-ng, e deindicizzata l’inchiesta giornalistica. Google parla di errore, dopo la segnalazione di Repubblica. Ma è solo l’ultimo tassello in un crescendo di episodi che riguardano anche Twitter e Facebook Leggi su repubblica (Di mercoledì 7 aprile 2021) Cancellato un canale di una testataregistrata, YOU-ng, e deindicizzata l’parla di errore, dopo la segnalazione di Repubblica. Ma è solo l’ultimo tassello in un crescendo di episodi che riguardano anche Twitter e Facebook

Ultime Notizie dalla rete : Google censura La censura è morta, viva la censura! La nuova frontiera della censura sono i social. Sono loro, e non la commissione di Franceschini, a ... Ed è il colmo: i vari Google, Facebook, Twitter, si travestono da paladini della democrazia e dell'...

Disinformazione e sovranità digitale. Parla Giacomelli (AgCom) C'è chi punta il dito contro la "censura" di questi provider. Chi decide e su quali criteri cosa è "... Google e Amazon. È davvero una soluzione o rischia di fare più danni, come successe all'epoca del ...

La censura è morta, viva la censura! La commissione verificherà la corretta classificazione dei film ed elimina la possibilità di divieto assoluto di uscita in sala ...

