' Salvate i papaveri di viale Monza'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvate papaveri

MilanoToday.it

L'idea deilungo i quattro chilometri di viale Monza venne, nel 2019, all'associazione CityArt di Angelo Caruso, con il progetto Color Earth . Un'operazione artistica, ma anche un'opera di ...Sapevamo già che le banche spagnole sono statecon enormi quantità di soldi pubblici, ma ... , diretto da ex altidel Partito Repubblicano, ha nominato come consigliere in Spagna ...Ci sono pure diversi fiori colorati e ogni tanto dei papaveri che fanno gridare i bambini di meraviglia ... non è delle migliori… Ma un gruppo di eroi è in lotta per salvare il futuro…». Sembra strano ...Ci sono pure diversi fiori colorati e ogni tanto dei papaveri che fanno gridare i bambini di meraviglia ... non è delle migliori… Ma un gruppo di eroi è in lotta per salvare il futuro…». Sembra strano ...