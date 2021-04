Regé-Jean Page bocciato al provino per Krypton perché Geoff Johns non voleva un nonno di Superman nero (Di mercoledì 7 aprile 2021) Geoff Johns si sarebbe opposto al casting di Regé-Jean Page per Krypton perché secondo lui Superman non poteva avere un nonno nero. L'ex dirigente di Warner bros. Geoff Johns si sarebbe opposto all'ingaggio della star di Bridgerton Regé-Jean Page nella serie Syfy Krypton perché secondo lui Superman non poteva avere un nonno nero. Dopo le accuse di Ray Fisher, interprete di Cyborg nel DCEU, un'altra tegola cade sul tetto di Warner Bros. A riportare la scioccante rivelazione è Hollywood Repoter. Alcune fonti avrebbero rivelato al magazine che nel 2017 i ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021)si sarebbe opposto al casting dipersecondo luinon poteva avere un. L'ex dirigente di Warner bros.si sarebbe opposto all'ingaggio della star di Bridgertonnella serie Syfysecondo luinon poteva avere un. Dopo le accuse di Ray Fisher, interprete di Cyborg nel DCEU, un'altra tegola cade sul tetto di Warner Bros. A riportare la scioccante rivelazione è Hollywood Repoter. Alcune fonti avrebbero rivelato al magazine che nel 2017 i ...

