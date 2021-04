Proibito fumare in luoghi pubblici | la nuova restrizione nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alcuni sindaci dei comuni partenopei, come già successo in passato, stanno attuando delle proprie restrizioni per i loro concittadini. Tra questi c’è anche il comune di Ottaviano che tramite laordinanza proibisce diall’aperto. La Campania al momento è ancora in zona rossa e le restrizioni sono tante. In alcuni comuni però si sta optando per misure ancora più restrittive perché i contagi sono ancora molto alti. Luca Capasso, primo cittadino di Ottaviano, ha quindi imposto due nuovi divieti. Il primo è quello di proibire ai cittadini dinegli spazia meno che il fumatore sia isolato totalmente. Inoltre c’è anche il divieto di svolgere funerali in chiesa per i deceduti a causa covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it.