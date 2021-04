Outriders per PS5 e Xbox Series X/S in un video confronto che mostra solide performance su tutte le console (Di mercoledì 7 aprile 2021) È stato pubblicato un nuovo video confronto che analizza il frame rate di Outriders su PS5 e Xbox Series X/S e, dal filmato, sembra che il titolo abbia solide prestazioni su tutta la linea. Il mese scorso, il canale YouTube VG Tech aveva analizzato le prestazioni della demo su tutte le console. Sulla base di questa analisi, sembrava che il gioco soffrisse di alcuni problemi di prestazioni. Inoltre, l'analisi aveva mostrato una migliore risoluzione sulla versione Xbox Series X. Andando avanti di un mese e, dopo l'uscita del gioco, VG Tech ha nuovamente testato le prestazioni di Outriders. Xbox Series S utilizza una risoluzione dinamica con la ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) È stato pubblicato un nuovoche analizza il frame rate disu PS5 eX/S e, dal filmato, sembra che il titolo abbiaprestazioni su tutta la linea. Il mese scorso, il canale YouTube VG Tech aveva analizzato le prestazioni della demo sule. Sulla base di questa analisi, sembrava che il gioco soffrisse di alcuni problemi di prestazioni. Inoltre, l'analisi avevato una migliore risoluzione sulla versioneX. Andando avanti di un mese e, dopo l'uscita del gioco, VG Tech ha nuovamente testato le prestazioni diS utilizza una risoluzione dinamica con la ...

