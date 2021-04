Oms, legame AstraZeneca - trombosi plausibile, non confermato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il collegamento tra il vaccino AstraZeneca e gli episodi di trombosi rare è "plausibile ma non confermato". Lo affermano gli esperti dell'Oms. . 7 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il colnto tra il vaccinoe gli episodi dirare è "ma non". Lo affermano gli esperti dell'Oms. . 7 aprile 2021

Advertising

lifestyleblogit : AstraZeneca e trombosi rare, Oms: 'Legame plausibile ma non confermato' - - AndreaStair : RT @GiovaQuez: L'Oms ha definito 'plausibile ma non confermato' un legame fra #AstraZeneca e i rari casi di coaguli di sangue con bassi liv… - fisco24_info : AstraZeneca e trombosi rare, Oms: 'Legame plausibile ma non confermato': Si tratta di casi 'molto rari', è stato pu… - giornaleradiofm : Oms, legame AstraZeneca-trombosi plausibile, non confermato: (ANSA) - GINEVRA, 07 APR - Il collegamento tra il vacc… - micheled2869 : RT @GiovaQuez: L'Oms ha definito 'plausibile ma non confermato' un legame fra #AstraZeneca e i rari casi di coaguli di sangue con bassi liv… -