Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nauticsud tracciato

2a News

La nautica è uno dei pochi segmenti, così come il settore alimentare e quello farmaceutico, che non si sono fermati e noi, in quanto proprietari del brand, dobbiamo valorizzare il comparto ...La nautica è uno dei pochi segmenti, così come il settore alimentare e quello farmaceutico, che non si sono fermati e noi, in quanto proprietari del brand, dobbiamo valorizzare il comparto ...Nauticsud: vertice tra i dirigenti della Mostra d’Oltremare ed il presidente di AFINA, Gennaro Amato, per le edizioni espositive dei prossimi anni.Napoli - Nauticsud: tracciato il futuro dell'evento nautico gestito da Afina. 07/04/2021. Mostra d’Oltremare e Afina tracciano il futuro del Nauticsud Vertice tra i dirigenti de ...