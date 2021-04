MotoGP, Iker Lecuona operato al braccio per curare la sindrome compartimentale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Iker Lecuona si è sottoposto a un intervento chirurgico per curare una sindrome compartimentale che gli faceva perdere sensibilità al braccio destro. Il pilota della KTM Tech 3 è stato operato con successo dal dottor Eduardo Sanchez Alepuz presso l’ospedale Imed di Valenia. Il 21enne spagnolo è finito sotto ai ferri come aveva già pianificato prima del GP di Doha, seconda tappa del Mondiale MotoGP andata in scena domenica scorsa sul circuito di Losail (Qatar). Il centauro iberico dovrebbe riuscire a recuperare in vista del GP del Portogallo, previsto per il weekend del 16-18 aprile sul tracciato di Portimao. Iker Lecuona, che non corse in terra lusitana nel 2020 a causa della positività al Covid-19, deve riscattare un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021)si è sottoposto a un intervento chirurgico perunache gli faceva perdere sensibilità aldestro. Il pilota della KTM Tech 3 è statocon successo dal dottor Eduardo Sanchez Alepuz presso l’ospedale Imed di Valenia. Il 21enne spagnolo è finito sotto ai ferri come aveva già pianificato prima del GP di Doha, seconda tappa del Mondialeandata in scena domenica scorsa sul circuito di Losail (Qatar). Il centauro iberico dovrebbe riuscire a recuperare in vista del GP del Portogallo, previsto per il weekend del 16-18 aprile sul tracciato di Portimao., che non corse in terra lusitana nel 2020 a causa della positività al Covid-19, deve riscattare un ...

