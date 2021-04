Massimo Bassetti lancia l’allarme: “Quello che sta succedendo è gravissimo” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo i fatti di Brescia, dove un centro vaccinale è stato colpito dal lancio di bottiglie incendiarie, l'infettivologo invoca una legge specifica. "Stiamo vedendo un movimento che fa paura, mi ricorda ciò che è successo negli anni '70". Matteo Bassetti a muso duro contro i No Vax. Ospite di 'Domenica Live', su Canale 5, il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha pronunciato parole al vetriolo contro gli anti-vaccinisti militanti, quelli che per intenderci fanno della propria avversione al vaccino una questione ideologica travalicando a volte gli stessi confini del lecito. A far infuriare l’infettivologo è stato l’episodio avvenuto sabato mattina a Brescia dove bottiglie incendiarie sono state lanciate contro una tensostruttura adibita alla somministrazione dei vaccini e ad un centro tamponi. Una parte ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo i fatti di Brescia, dove un centro vaccinale è stato colpito dal lancio di bottiglie incendiarie, l'infettivologo invoca una legge specifica. "Stiamo vedendo un movimento che fa paura, mi ricorda ciò che è successo negli anni '70". Matteoa muso duro contro i No Vax. Ospite di 'Domenica Live', su Canale 5, il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha pronunciato parole al vetriolo contro gli anti-vaccinisti militanti, quelli che per intenderci fanno della propria avversione al vaccino una questione ideologica travalicando a volte gli stessi confini del lecito. A far infuriare l’infettivologo è stato l’episodio avvenuto sabato mattina a Brescia dove bottiglie incendiarie sono statete contro una tensostruttura adibita alla somministrazione dei vaccini e ad un centro tamponi. Una parte ...

