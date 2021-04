MacBook Air M1: aumentare la memoria dopo l’acquisto è possibile, ma difficileHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) aumentare la memoria RAM e la capacità dell’SSD dopo l’acquisto di un MacBook è un’operazione diventata sempre più difficile nel corso degli anni e i modelli basati sul primo chip Apple Slicon non fanno eccezione. Dall’oriente vengono però delle notizie incoraggianti: sostituire i moduli RAM integrati nel chip M1 è possibile, stesso dicasi per i moduli SSD. Bisogna però dire che l’operazione non è né semplice, né alla portata di tutti. A dimostrare la fattibilità dell’intervento è Yang Changshun, un tecnico di Canton (Cina) che ha ampliato la RAM e sostituito l’SSD di un MacBook Air con chip M1, passando dalla configurazione base con 8GB di RAM e 256GB di storage ad una con 16GB di RAM e 1TB di storage. Il tecnico ha condiviso in rete alcune immagini che mostrano ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021)laRAM e la capacità dell’SSDdi unè un’operazione diventata sempre più difficile nel corso degli anni e i modelli basati sul primo chip Apple Slicon non fanno eccezione. Dall’oriente vengono però delle notizie incoraggianti: sostituire i moduli RAM integrati nel chip M1 è, stesso dicasi per i moduli SSD. Bisogna però dire che l’operazione non è né semplice, né alla portata di tutti. A dimostrare la fattibilità dell’intervento è Yang Changshun, un tecnico di Canton (Cina) che ha ampliato la RAM e sostituito l’SSD di unAir con chip M1, passando dalla configurazione base con 8GB di RAM e 256GB di storage ad una con 16GB di RAM e 1TB di storage. Il tecnico ha condiviso in rete alcune immagini che mostrano ...

