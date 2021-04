Legale Piera Maggio: Olesya Rostova non è Denise Pipitone (Di mercoledì 7 aprile 2021) "I documenti del Legale di Olesya Rostova sono arrivati. Da adesso in poi i nostri rapporti con loro si interrompono e passiamo tutto alla Procura di Marsala, sia in caso di risultato positivo che negativo”. Lo dice con un video sulla pagina Instagram del programma “Chi l’ha visto?” l’avvocato della famiglia di Denise Pipitone, Giacomo Frazzitta. Un Frazzitta molto serio ma lapidario che ieri ha partecipato alla tv russa per capire se Olesya Rostova sia effettivamente Denise, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo, il 1° settembre 2004.L'avvocato Frazzitta specifica di avere ceduto alla richiesta della produzione di Let Them Talk, lo show russo che sta trattando la storia della giovane Olesya, per poter mettere velocemente un punto ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 aprile 2021) "I documenti deldisono arrivati. Da adesso in poi i nostri rapporti con loro si interrompono e passiamo tutto alla Procura di Marsala, sia in caso di risultato positivo che negativo”. Lo dice con un video sulla pagina Instagram del programma “Chi l’ha visto?” l’avvocato della famiglia di, Giacomo Frazzitta. Un Frazzitta molto serio ma lapidario che ieri ha partecipato alla tv russa per capire sesia effettivamente, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo, il 1° settembre 2004.L'avvocato Frazzitta specifica di avere ceduto alla richiesta della produzione di Let Them Talk, lo show russo che sta trattando la storia della giovane, per poter mettere velocemente un punto ...

Advertising

HereIsNica : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Denise: In diretta il legale della mamma Piera Maggio, l'avvocato Giacomo Frazzitta… - TendenzaPerche : RT @TendenzaPerche: 'Fanpage': Perché @fanpage ha detto che il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta avrebbe reso noto che Olesya Rosto… - zazoomblog : Ho sempre pensato che non fosse Denise: la confessione del legale di Piera Maggio - #sempre #pensato #fosse… - paolorm2012 : RT @HuffPostItalia: 'Ho sempre pensato che non fosse Denise': la confessione del legale di Piera Maggio - Bertolca10 : L'avv. Frazzitta, legale di Piera Maggio conferma che #OlesyaRostova non è #DenisePipitone, dopo il test del DNA ef… -