Lazio, Inzaghi è risultato positivo al Covid-19 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Simone Inzaghi è risultato positivo al Covid-19. Prima il comunicato ufficiale della Lazio senza nominativi, poi la conferma da parte della moglie del tecnico, Gaia Lucariello. “La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare“, si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club, “La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati“. Dopo pochi minuti, Gaia Lucariello, compagna di Simone Inzaghi, ha pubblicato una storia su Instagram chiarendo la situazione e confermando ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Simoneal-19. Prima il comunicato ufficiale dellasenza nominativi, poi la conferma da parte della moglie del tecnico, Gaia Lucariello. “La S.S.comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso èal-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare“, si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club, “La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati“. Dopo pochi minuti, Gaia Lucariello, compagna di Simone, ha pubblicato una storia su Instagram chiarendo la situazione e confermando ...

Advertising

Glongari : Inzaghi, Lotito e Calveri (segretario) incontro in corso a Formello per firmare il nuovo contratto con la #Lazio fi… - tvdellosport : ?? #Lazio, #Inzaghi rinnova fino al 2024 Incontro a #Formello tra #Inzaghi, #Lotito e il Segretario #Calveri per… - OfficialSSLazio : #Inzaghi ?? 'Sono contento del lavoro svolto negli ultimi cinque anni e spero di restare qui per tanti altri anni. I… - verolove87 : RT @sportface2016: +++#Lazio: Simone #Inzaghi positivo al #COVID19. Lo annuncia la moglie su Instagram+++ - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ??? #Lazio, Simone #Inzaghi positivo al #Covid ?? L'annuncio della moglie su Instagram #LeBombeDiVlad #LBDV #News #SerieA… -