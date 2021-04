L' affanno di Salvini così lontano dal Papeete

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Pressa perché è pressato. Perché se fosse salito sul palchetto davanti a Montecitorio, prima spia di un malessere più ampio, stavolta Matteosarebbe stato fischiato, proprio da chi, fino a poco tempo fa, lo osannava come paladino della protesta. Perché le chat interne della Lega, altro termometro, segnano una febbre destinata a salire. Perché, parlando qua e là con i suoi, gli dicono che “andando avantirischiamo una manifestazione al giorno in cui i traditori diventiamo noi”: ambulanti inferociti che non si spiegano perché un alimentari può stare aperto e una bancarella deve rimanere chiusa, ristoratori che lamentano l’insufficienza dei ristori, paradossalmente diminuiti dopo che si è allargata la platea con l’abolizione dei codici Ateco, diventata quasi una vittoria di Pirro, e poi commercianti, artigiani. Insomma, ...

SimonuandaMaria : dalle politiche(si fa x dir)sbandierate dalla Salvini&C,è riuscita a rifletter su qnt accadut in qst lunghi mesi? T… - paoloantonio5 : @fattoquotidiano Salvini e company quando sono in affanno cercano chi aggredire, la stupidità è dura a morire -

Con una certa pigrizia nel racconto, fatta di riflessi condizionati, si potrebbe essere indotti a descrivere il solito, sempre incline allo strappo, delicato come un elefante in cristalleria, ...Il travaso probabilmente continuerà,è un po' inper il sostegno a Draghi, è più facile essere all'opposizione; partiti da 35 a 5, presto si arriverà a 20 e 20... Presumo che Giorgia ...Pressa sulle riaperture perché è pressato dalla sua base. Ve l'immaginate quella piazza con il leader della Lega all'opposizione?Forse è proprio la perdita di consensi, che da settimane non si arresta, che costringe Matteo Salvini ad alzare ogni giorno lo scontro con gli alleati di Governo. Ormai non passa giorno che spari cont ...