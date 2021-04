La convivenza tra figurazione e astrazione nell’Action Painting di Blanka Dovgan IE

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nell’immaginario comune l’irruenza della tecnica pittorica utilizzata per primo da Jackson Pollock è assolutamente legata all’astrattismo più puro, più istintivo e immediato proprio in virtù di un gesto rapido, veloce e senza alcun condizionamento da parte della forma visibile. Eppure esistono alcuni artisti che riescono a reintrodurre la parte più figurativa pur non rinunciando all’istintività di quell’atto liberatorio e spontaneo tipico dell’Action. La protagonista di oggi rivela la particolare caratteristica di sovrapporre e far convivere una parte più figurativa a quella più spiccatamente astratta. La tecnica pittorica dell’Actionsi diffuse negli Stati Uniti intorno agli anni Cinquanta del Novecento, legandosi strettamente al movimento pittorico dell’Espressionismo Astratto in cui gli artisti aderenti vollero fortemente ...