Kim Jones è guest editor del numero di aprile di Vogue Italia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il designer inglese Kimè ildeldidi. Il, in edicola, è dedicato alle community creative della moda. Le idee e le foto che ogni mese compongono le pagine disono frutto di uno scambio continuo tra il team interno e i più rilevanti talenti mondiali della fotografia di moda, dello styling, della scrittura: questa “famiglia allargata” è alle origini del successo del magazine, un riconosciuto unicum a livello internazionale. Questo mese, il direttore Emanuele Farneti ha chiamato comeKim, stilista che a sua volta è noto per la capacità attrattiva e la volontà di collaborazione con grandi ...

Qual è la forza misteriosa che ci spinge a dedicare così tante energie alla ricerca degli oggetti che consideriamo speciali? Una conversazione tra Demi Moore e Kim Jones sulla bellezza, e il conforto, ...