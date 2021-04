Kanye West, Netflix acquista un documentario sulla vita del rapper (Di mercoledì 7 aprile 2021) Per la ragguardevole cifra di 30 milioni di dollari, Netflix si è aggiudicato un nuovo documentario sulla vita del famoso rapper Kanye West. Il progetto, ancora privo di un titolo definitivo, è in lavorazione da oltre 20 anni, ed è frutto della collaborazione fra i registi Clarence ‘Coodie’ Simmons e Chike Ozah con i TIME Studios. Una fonte interna alla produzione avrebbe rivelato che Kanye (attualmente nel bel mezzo del divorzio con Kim Kardashian) ha dato la propria benedizione ai due registi perché raccontino la sua storia. Il documentario sarà diviso in più parti, ed esplorerà attraverso materiale video totalmente inedito la carriera musicale e di fashion designer del celebre artista, nonché la sua recente campagna elettorale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Per la ragguardevole cifra di 30 milioni di dollari,si è aggiudicato un nuovodel famoso. Il progetto, ancora privo di un titolo definitivo, è in lavorazione da oltre 20 anni, ed è frutto della collaborazione fra i registi Clarence ‘Coodie’ Simmons e Chike Ozah con i TIME Studios. Una fonte interna alla produzione avrebbe rivelato che(attualmente nel bel mezzo del divorzio con Kim Kardashian) ha dato la propria benedizione ai due registi perché raccontino la sua storia. Ilsarà diviso in più parti, ed esplorerà attraverso materiale video totalmente inedito la carriera musicale e di fashion designer del celebre artista, nonché la sua recente campagna elettorale ...

Advertising

speroscherzi_ : @wilsocialismo Oltre alle stronzate che vengono dette, ma prima paragonano Che Guevara a Hitler e poi Hitler a Kanye West? - triilogyj : cioè boh se ci hai messo 20 anni fai keeping up with kanye west a sto punto - monoxtear : Mi vergogno per Kanye West ma alcune sue canzoni le amo... - RrugaRaga : Un documentario su Kanye West prossimamente su Netflix, il mio sogno ed il mio incubo finalmente si fonderanno in u… - zerostareseren0 : anche io so dov'è stata oggi Kim Kardashian, il modo in cui se i fan di Kanye West lo sapessero.. che bello essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Kanye West Netflix ospiterà la docuserie su Kanye West La vita del rapper Kanye West, che ha corso da indipendente alla presidenza degli Stati Uniti, sarà oggetto di una manciata di episodi, in arrivo sulla piattaforma di streaming entro la fine del ...

Kim Kardashian è ufficialmente diventata miliardaria, parola di Forbes ufficiale: Kim Kardashian è entrata nel club dei miliardari . Parola di Forbes, che per la prima volta ha inserito l'ex moglie di Kanye West nell'ambito listone. Forbes stima che Kim avrebbe un miliardo di dollari secco in banca , che la classificherebbe alla posizione numero 2.674. La stragrande maggioranza dei suoi guadagni è ...

Netflix ospiterà la docuserie su Kanye West Wired Italia Kanye West, in arrivo il documentario targato Netflix In attesa di scoprire quando e se Kanye West pubblicherà musica inedita nel 2021, i supporter di Ye hanno ricevuto da poche ore una Notizia con la N maiuscola. È infatti in arrivo – probabilmente già ...

Netflix ospiterà la docuserie su Kanye West La vita del rapper, che ha corso da indipendente alla presidenza degli Stati Uniti, sarà oggetto di una manciata di episodi, in arrivo sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2021 Nella ...

La vita del rapper, che ha corso da indipendente alla presidenza degli Stati Uniti, sarà oggetto di una manciata di episodi, in arrivo sulla piattaforma di streaming entro la fine del ...ufficiale: Kim Kardashian è entrata nel club dei miliardari . Parola di Forbes, che per la prima volta ha inserito l'ex moglie dinell'ambito listone. Forbes stima che Kim avrebbe un miliardo di dollari secco in banca , che la classificherebbe alla posizione numero 2.674. La stragrande maggioranza dei suoi guadagni è ...In attesa di scoprire quando e se Kanye West pubblicherà musica inedita nel 2021, i supporter di Ye hanno ricevuto da poche ore una Notizia con la N maiuscola. È infatti in arrivo – probabilmente già ...La vita del rapper, che ha corso da indipendente alla presidenza degli Stati Uniti, sarà oggetto di una manciata di episodi, in arrivo sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2021 Nella ...