Inter, il rammarico dei tifosi per la scelta marketing della società (Di mercoledì 7 aprile 2021) La quarta maglia della prossima stagione presentata dall’Inter attraverso un post comparso sul profilo Instagram non ha convinto i tifosi L’Inter ha presentato la sua quarta maglia. La società nerazzurra l’ha svelata attraverso il suo canale Instagram e potrebbe indossarla per la prima volta molto presto. A giudicare dalle prime impressioni, tuttavia, il design non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 aprile 2021) La quarta magliaprossima stagione presentata dall’attraverso un post comparso sul profilo Instagram non ha convinto iL’ha presentato la sua quarta maglia. Lanerazzurra l’ha svelata attraverso il suo canale Instagram e potrebbe indossarla per la prima volta molto presto. A giudicare dalle prime impressioni, tuttavia, il design non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

gigginotweet : @peppeiannicelli Penso che quest'anno lo scudetto poteva essere alla portata, è un'occasione persa un rammarico eno… - AversanaDell : @naptam_10 @Chiariello_CS Quindi è fazioso colui che non la pensa come lei? Bebe Per quanto mi riguarda #gattusoout… - ENRICO27218318 : RT @gianlucarossitv: Video-editoriale del 4.4.2021 Pasqua da incorniciare! L'#Inter allunga ancora, #Lukaku raggiunge i 60 gol, #Milan e #J… - Bianca34874951 : RT @gianlucarossitv: Video-editoriale del 4.4.2021 Pasqua da incorniciare! L'#Inter allunga ancora, #Lukaku raggiunge i 60 gol, #Milan e #J… - gianlucarossitv : Video-editoriale del 4.4.2021 Pasqua da incorniciare! L'#Inter allunga ancora, #Lukaku raggiunge i 60 gol, #Milan e… -