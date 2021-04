Il pericoloso dono di Jamie nella metropoli dell’orrore (Di mercoledì 7 aprile 2021) «Questa è una storia dell’orrore» ripete più volte Jamie Conklin, il protagonista di Later, «Dopo» (Sperling&Kupfer, pp. 304, euro 19.90, traduzione di Luca Briasco). È giovanissimo, poco più di vent’anni, ma la «storia dell’orrore» che racconta in prima persona risale a qualche anno prima, all’infanzia e al momento cruciale del passaggio all’adolescenza. Essendo l’autore del romanzo Stephen King, il chiarimento può sembrare pleonastico: cos’altro dovrebbe essere una vicenda inventata dallo scrittore universalmente noto come «il re dell’horror» se non una … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 aprile 2021) «Questa è una storia» ripete più volteConklin, il protagonista di Later, «Dopo» (Sperling&Kupfer, pp. 304, euro 19.90, traduzione di Luca Briasco). È giovanissimo, poco più di vent’anni, ma la «storia» che racconta in prima persona risale a qualche anno prima, all’infanzia e al momento cruciale del passaggio all’adolescenza. Essendo l’autore del romanzo Stephen King, il chiarimento può sembrare pleonastico: cos’altro dovrebbe essere una vicenda inventata dallo scrittore universalmente noto come «il re dell’horror» se non una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

