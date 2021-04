Genoa | Strootman squalificato | ecco chi lo può sostituire contro la Juventus

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’olandese sarà out per squalifica e il tecnico delDavide Ballardini è tentato da questa opzione. I dettagli Potrebbe essere Filippo Melegoni aKevinla. L’olandese sarà out per squalifica e il tecnico Davide Ballardini è tentato da questa opzione. Sul lungo periodo, ain caso di mancato riscatto potrebbe essere Giulio Maggiore dello Spezia, al momento il principale candidato per la dirigenza. Leggi su Calcionews24.com

...recrudescenza d'inverno ha accompagnato quest'oggi la seconda giornata di preparazione del...Stadium il tecnico non potrà disporre della colonna portante del suo centrocampo Kevin, ...Pare che Ballardini per sostituireche non giocherà contro la Juve per squalifica, stia ... Ma il discorso per ilora è più ampio perché in questo finale di stagione in cui ci saranno ...L’olandese sarà out per squalifica e il tecnico del Genoa Davide Ballardini è tentato da questa opzione. I dettagli Potrebbe essere Filippo Melegoni a sostituire Kevin Strootman contro la Juventus.Un'improvvisa recrudescenza d'inverno ha accompagnato quest'oggi la seconda giornata di preparazione del Genoa alla gara di domenica pomeriggio in casa ...