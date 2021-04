Futuro Donnarumma, parla Mirabelli: “Se non rinnova bisogna boicottare Raiola facendo in modo che…” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, è stato intervistato dal quotidiano Libero in merito ad alcuni temi scottanti dell'attualità calcistica italiana. In modo particolare alcuni aspetti del calciomercato di casa rossonera. Su tutti il Futuro del portiere Gianluigi Donnarruma.Mirabelli sul Futuro di Donnarummacaption id="attachment 558275" align="alignnone" width="1024" Mirabelli (getty images)/caption"Non capisco come il Milan sia arrivato a questa situazione. I tempi sono sbagliati, è assurdo trattare adesso", ha detto Mirabelli. "Il contratto andava rinnovato due stagioni fa, è l'abc del calcio. I rossoneri hanno commesso un errore grave. Quando ho fatto rinnovare Gigio, ho curato la trattativa nei minimi ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Massimiliano, ex dirigente del Milan, è stato intervistato dal quotidiano Libero in merito ad alcuni temi scottanti dell'attualità calcistica italiana. Inparticolare alcuni aspetti del calciomercato di casa rossonera. Su tutti ildel portiere Gianluigi Donnarruma.suldicaption id="attachment 558275" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Non capisco come il Milan sia arrivato a questa situazione. I tempi sono sbagliati, è assurdo trattare adesso", ha detto. "Il contratto andavato due stagioni fa, è l'abc del calcio. I rossoneri hanno commesso un errore grave. Quando ho fattore Gigio, ho curato la trattativa nei minimi ...

