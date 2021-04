Furbetti del Reddito di Cittadinanza | controllate 300 persone

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Carabinieri Del Nucleo Ispettorato Del Lavoro di Salerno nel primo trimestre del 2021 hanno eseguito controlli in 66 aziende, verificando circa 300 posizioni lavorative, nonchè ulteriori accertamenti posti in essere su richiesta dei comandi Arma dislocati sul territorio del comando provinciale di Salerno, finalizzati alla verifica della posizione di soggetti sottoposti a misure cautelari personali che hanno portato all’individuazione e alla relativa segnalazione all’Inps e all’autorità giudiziaria di 24deldii quali percepivano indebitamente il sostegno economico. Nel corso dei controlli sono stati individuati tra gli altri 30 lavoratori irregolari e, tra questi, 24 totalmente in nero, utilizzati senza alcuna tutela assicurativa e previdenziale, di cui 2 ...