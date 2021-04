Fondi Lega: Pd e M5S chiedono a Regione Lombardia di costituirsi parte civile (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Come Fondazione Lombardia Film Commission, anche la Regione Lombardia dovrebbe costituirsi parte civile nei procedimenti penali pendenti in Tribunale a Milano Legati alla procedura d'acquisto della sede della fondazione. E' quanto ritengono le principali forze di opposizione in consiglio regionale, Pd e Movimento 5 Stelle. "costituirsi parte civile è stato un atto dovuto da parte di Lombardia Film Commission. Regione Lombardia avrebbe già potuto adottare la medesima iniziativa al fine di tutelare la credibilità e l'onorabilità dell'istituzione regionale, nell'ambito di una vicenda che resta di estrema gravità e i cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Come FondazioneFilm Commission, anche ladovrebbenei procedimenti penali pendenti in Tribunale a Milanoti alla procedura d'acquisto della sede della fondazione. E' quanto ritengono le principali forze di opposizione in consiglio regionale, Pd e Movimento 5 Stelle. "è stato un atto dovuto dadiFilm Commission.avrebbe già potuto adottare la medesima iniziativa al fine di tutelare la credibilità e l'onorabilità dell'istituzione regionale, nell'ambito di una vicenda che resta di estrema gravità e i cui ...

