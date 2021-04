Draxler: “Mbappé è il migliore in Europa. Siamo contenti ma ancora a metà strada” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Julian Draxler, centrocampista del PSG, ha parlato così dopo la vittoria contro il Bayern Monaco: “Alla fine loro non sono stati molto bravi davanti alla porta, sono contentissimo per la vittoria.Mbappè il migliore in Europa? Direi di sì, abbiamo molti buoni giocatori in Europa ma Kylian abbiamo visto quanto possa essere pericoloso, lui c’è sempre stato, al 100%. Siamo ancora a metà strada, Siamo contenti per il risultato di oggi ma sappiamo che c’è ancora molto da fare contro il Bayern”. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Julian, centrocampista del PSG, ha parlato così dopo la vittoria contro il Bayern Monaco: “Alla fine loro non sono stati molto bravi davanti alla porta, sonossimo per la vittoria.Mbappè ilin? Direi di sì, abbiamo molti buoni giocatori inma Kylian abbiamo visto quanto possa essere pericoloso, lui c’è sempre stato, al 100%.per il risultato di oggi ma sappiamo che c’èmolto da fare contro il Bayern”. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Chelsea senza problemi con il Porto: 0 - 2. Tuchel ipoteca la semifinale PSG (4 - 2 - 3 - 1): Keylor Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Danilo; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. All.:Pochettino. PORTO - CHELSEA Sia la gara d'andata che quella di ritorno ...

