Decreto Sostegni, sindacati contro il condono: “Vergogna, schiaffo a chi fa il suo dovere con il fisco. Non può sentirsi cittadino di serie B” (Di mercoledì 7 aprile 2021) sindacati contro il governo sul condono fiscale. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e il segretario confederale Uil, Domenico Proietti, durante l’audizione nelle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato sul Decreto Sostegni hanno chiesto di eliminare dal provvedimento del governo Draghi la parte che annulla le cartelle fino a 5mila euro datate 2000-2010 per tutti i contribuenti (sono la stragrande maggioranza) che dichiarano meno di 30mila euro. “E’ una Vergogna, è uno schiaffo in faccia a milioni di lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi ai pensionati e alle imprese che fanno il loro dovere con il fisco”, ha detto Proietti. “Questa prevista rottamazione non è coerente alle finalità del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021)il governo sulfiscale. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e il segretario confederale Uil, Domenico Proietti, durante l’audizione nelle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato sulhanno chiesto di eliminare dal provvedimento del governo Draghi la parte che annulla le cartelle fino a 5mila euro datate 2000-2010 per tutti i contribuenti (sono la stragrande maggioranza) che dichiarano meno di 30mila euro. “E’ una, è unoin faccia a milioni di lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi ai pensionati e alle imprese che fanno il lorocon il”, ha detto Proietti. “Questa prevista rottamazione non è coerente alle finalità del ...

carlosibilia : Solidarietà al poliziotto rimasto ferito davanti a #Montecitorio, la violenza non può essere tollerata. Ora però av… - petergomezblog : Confcommercio, Confesercenti e Cna: “Decreto Sostegni deludente e inadeguato. Servono più ristori, più inclusivi e… - DalilaNesci : La mia solidarietà al poliziotto rimasto ferito. Non è possibile tollerare alcuna violenza. Vanno aiutati i commerc… - Patty66509580 : Decreto Sostegni, sindacati contro il condono: “Vergogna, schiaffo a chi fa il suo dovere con il fisco. Non può sen… - wam_the : Decreto Aprile: i bonus nel nuovo Dl Sostegni. Cosa ci sarà? -