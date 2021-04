Covid | test d’ingresso e stop seconde case | la Sardegna resta blindata

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) CAGLIARI – Sono prorogate fino al 30 aprile le tre ordinanze restrittive contro la diffusione del covid in Sardegna. Ieri, in tarda serata, il governatore Christian Solinas ha emesso tre nuove ordinanze che tengono in piedi per tutto il mese i test rapidi negli scali portuali e aeroportuali per chi fa ingresso nell’isola, il divieto di recarsi nelle seconde case, e la conferma della didattica in presenza per le superiori fino a un massimo del 75%, mentre il restante 25% seguirà le lezioni a distanza. Per quanto riguarda i test, i passeggeri che non siano già vaccinati o che non abbiano effettuato il tampone 48 ore prima della partenza, hanno tre alternative: recarsi presso le aree dedicate in porti e aeroporti per sottoporsi al test, fare il tampone entro 48 ore dall’arrivo in una struttura pubblica o privata accreditata a proprie spese, entrare in isolamento per dieci giorni.