Ciclismo, Classiche del Nord 2021: calendario, date, orari, tv e streaming (Di mercoledì 7 aprile 2021) Per ogni appassionato di Ciclismo, la stagione delle Classiche del Nord è da sempre uno dei momenti più affascinanti e ricchi di spettacolo della stagione. A maggior ragione quest'anno, con il calendario che torna ad una conformazione più tradizionale dopo gli sconvolgimenti del 2020. Una serie di grandi corse, con tre Monumento a spiccare su tutte le altre: si inizia a fare sul serio il 28 marzo con la Gent-Wevelgem, che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre. Sui muri fiamminghi la Pasqua si preannuncia già incandescente. Una settimana dopo ecco la Parigi-Roubaix, al momento confermata nonostante le difficoltà legate al Covid. La seconda parte del mese di aprile sarà invece dedicata al Trittico delle Ardenne, che in una settimana vede andare in scena come sempre tre corse dal grande fascino e prestigio.

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Classiche Cassani: "Nibali tornerà ad alti livelli. Giovani? Tiberi è promettente" ...rinascita del ciclismo italiano dopo un salto generazionale. Il dopo Nibali comincia a intravedersi anche se servirà pazienza per tornare a grandi successi sia nelle corse a tappe che nelle classiche ...

Ciclismo, Giro del Belvedere: buona prova della Vejus Benevento . La primavera è la stagione delle classiche del ciclismo, quelle celeberrime, mitiche, fiamminghe e valloni nel ciclismo professionistico, quelle venete nella categoria under 23. In particolare il Giro del Belvedere che si corre ...

Cassani: "Nibali tornerà ad alti livelli. Giovani? Tiberi è promettente" Bologna, 7 aprile 2021 – C’è una timida rinascita del ciclismo italiano dopo un salto generazionale. Il dopo Nibali comincia a intravedersi anche se servirà pazienza per tornare a grandi successi sia ...

Classiche primaverili 2021: la panoramica completa Dopo aver messo in archivio l’edizione numero 112 della Milano – Sanremo con la vittoria piuttosto sorprendente di Stuyven, entra ufficialmente nel vivo la primavera delle grandi Classiche del ...

