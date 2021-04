Chiellini | “Paghiamo ancora la delusione in Champions Esonero Pirlo? Chiacchiere che non ci toccano”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Raggiunto da Sky Sport nel pre partita di Juventus-Napoli, il capitano bianconero Giorgio, ha così commentato il momento della squadra e del tecnico Andrea: “Quando esci dallaqualche strascico c’è sempre. L’avevamo messo in preventivo, è chiaro che ci aspettavamo risultati diversi con Benevento e Torino, in cui ci hanno condannato gli episodi. Non pensiamo al passato, abbiamo una partita difficile ora contro una squadra che sta bene. Dovremo essere quasi perfetti per vincere”. Su Andrea: “Siamo focalizzati sulle partite. Questenon ci. Abbiamo grandi partite da fare, siamo concentrati su queste”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.