Advertising

TV7Benevento : Calcio: Kluivert, 'mi piacerebbe restare al Lipsia ma sappiamo come funziona mercato'... - salvione : Kluivert, parola all'ex: 'La Roma può battere l'Ajax' - sportli26181512 : Kluivert, parola all'ex: 'La Roma può battere l'Ajax': Le parole dell'attaccante: “Dispiace non poter giocare quest… - sportli26181512 : #RobertoCarlos è irriconoscibile: il video fa il boom sui social: L'ex difensore di Real Madrid e Inter si è ripres… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Kluivert

"Un vero peccato che questa partita non si sia giocata l'anno scorso, mi sarebbe piaciuto sfidare l'Ajax" ha dettoa Algemeen Dagblad. "Conosco entrambe le squadre, è davvero difficile dire ...... Péter Gulácsi; Willi Orban, Dayot Upamecano, Lukas Klostermann, Nordi Mukiele, Marcel Sabitzer, Amadou Haïdara (dal 28' st Alexander Sørloth), Emil Forsberg (dal 1' st Justin), Tyler Adams (...Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - “Mi sento bene qui e mi piacerebbe restare, ma sappiamo tutti come funziona il mercato e il mio contratto di prestito ...“Un vero peccato che questa partita non si sia giocata l’anno scorso, mi sarebbe piaciuto sfidare l’Ajax” ha detto Justin Kluivert – oggi al Lipsia – a Algemeen Dagblad. “Conosco entrambe le squadre, ...