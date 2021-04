Ascolti tv martedì 6 aprile 2021: Leonardo, Real Madrid Vs Liverpool, Le Iene, Dimartedì, dati Auditel e share (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ascolti Tv martedì 6 aprile 2021. Dalle ore 10:00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo Reale. Ascolti Tv martedì 6 aprile 2021: dati di Ascolti di ieri in prima serata Ieri sera, 6 aprile 2021, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, martedì 6 aprile. Ieri sera su Rai 1 la miniserie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021)Tv. Dalle ore 10:00 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempoe.Tvdidi ieri in prima serata Ieri sera, 6, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 idi ascolto per la serata di ieri,. Ieri sera su Rai 1 la miniserie ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì Scontri a Montecitorio, dallo sciamano Ermes alla ristoratrice in lacrime: 'Lavoro per un euro' ... è doloroso ascoltare la disperazione di commercianti e ristoratori che martedì 6 aprile si sono ... Spero che ora qualcuno si accorga di noi e ci ascolti. Sono andato dagli strozzini per pagare i ...

'Leonardo' alle prese con L'ultima cena nella terza puntata Grande attesa per il terzo, e penultimo, appuntamento tv con la serie evento ' Leonardo' , in onda in prima serata martedì 6 aprile. Premiata negli ascolti, la fiction che Rai1 trasmette in anteprima mondiale vede sempre più fitto il mistero attorno alla morte di Caterina da Cremona per cui lo stesso protagonista ...

«Ti sento», successo per la seconda puntata del programma di Pierluigi Diaco Corriere della Sera ... è doloroso ascoltare la disperazione di commercianti e ristoratori che6 aprile si sono ... Spero che ora qualcuno si accorga di noi e ci. Sono andato dagli strozzini per pagare i ...Grande attesa per il terzo, e penultimo, appuntamento tv con la serie evento ' Leonardo' , in onda in prima serata6 aprile. Premiata negli, la fiction che Rai1 trasmette in anteprima mondiale vede sempre più fitto il mistero attorno alla morte di Caterina da Cremona per cui lo stesso protagonista ...