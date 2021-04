Amazon | Rampelli | «Anche i Comuni tra i clienti di Bezos per le forniture pubbliche Anci e Anac lo sanno?»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Oraallunga le mani sulla pubblica amministrazione. Lo ha denunciato Fabioche non è soddisfatto della replica di Asmel. L’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali che ha realizzato un servizio telematico per consentire agli enti locali soci l’acquisto surila: perché icomprano da? “Riteniamo debole la replica di Asmel rispetto alla nostra denuncia. Relativa al fatto che– oltre al commercio privato – stia approdandonella pubblica amministrazione. Come accaduto per il Comune di Borgofranco d’Ivrea. Che ha deciso di avvalersi della piattaforma americana per gli acquisti di vario materiale necessario agli uffici”. Così il vicepresidente ...

Mi pare che l'onorevolenon sia stato adeguatamente informato del fatto che un incontro è già stato avviato ma non perseguito, e questo non certo per volontà di". ...La favola diche aiuta il Made in Italy? Non ha il lieto fine che qualcuno racconta. Parola del vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d'Italia, sceso in campo al fianco dei ...Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli sottopone la questione a Renato Brunetta. Ascom: «Penalizzato il territorio». Francisca: «Benefici per i contribuenti» ...