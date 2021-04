Acilia. Con un coltello aggredisce e rapina 5 persone nella notte: giovanissimo ‘incastrato’ dalle telecamere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Armato di coltello e approfittando del buio, aveva aggredito e rapinato ben 5 persone. Ma lui, un giovane residente a Dragona, è stato identificato grazie alle testimonianze delle vittime ed è stato denunciato per rapina. rapinatore seriale in azione: le indagini Le indagini hanno riguardato una serie di rapine e tentate rapine, poste in essere nella notte fra il 30 ed il 31 marzo scorso. L’autore, armato di coltello e approfittando dell’oscurità della notte, aveva aggredito ben 5 persone impossessandosi del loro danaro. Il ragazzo è stato in breve tempo identificato e bloccato dai Carabinieri, grazie alle testimonianze delle vittime e alla visione dei filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Armato die approfittando del buio, aveva aggredito eto ben 5. Ma lui, un giovane residente a Dragona, è stato identificato grazie alle testimonianze delle vittime ed è stato denunciato pertore seriale in azione: le indagini Le indagini hanno riguardato una serie di rapine e tentate rapine, poste in esserefra il 30 ed il 31 marzo scorso. L’autore, armato die approfittando dell’oscurità della, aveva aggredito ben 5impossessandosi del loro danaro. Il ragazzo è stato in breve tempo identificato e bloccato dai Carabinieri, grazie alle testimonianze delle vittime e alla visione dei filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nelle ...

