Xiaomi Mi 11 Lite in offerta subito a un prezzo bomba con un coupon!

Leggi su tuttoandroid

(Di martedì 6 aprile 2021) Sono tante le offerte della promo speciale Mi Fan Festival 2021 che ha preso il via oggi su eBay, ma ce n'è una in particolare che è riuscita ad attirare la nostra attenzione perché legata aMi 11, smartphone di fascia media arrivato da pochi giorni in Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid.