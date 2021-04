Wta Charleston 2021 | programma e orari di mercoledì 7 aprile con Barty

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il, glie l’ordine di gioco di, per quanto concerne il Wta 500 di. Di scena la testa di serie numero uno, Ashleigh, opposta alla nipponica Misaki Doi, giocatrice mancina e insidiosa su qualsiasi superficie. In campo anche Sofia Kenin, testa di serie numero 2, la quale dovrà vedersela con la connazionale Lauren Davis. Di seguito lazione completa della giornata di. ALTHEA GIBSON dalle ore 16.00 – Badosa vs (5) Bencic a seguire – Davis vs (2) Kenin a seguire (7) Mertens vs Cornet a seguire – (1)vs Doi a seguire – Stephens vs (8) Keys a seguire Rogers vs Anisimova COURT 1 dalle ore 16.00 – (9) Vondrousova vs Nara a ...