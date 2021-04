WTA Bogotà 2021: Errani batte Sorribes Tormo nel duello tra Sara, l’azzurra guadagna di forza il secondo turno (Di martedì 6 aprile 2021) Neanche il cambiamento dei rapporti di forza nel ranking WTA impedisce a Sara Errani di continuare nella propria striscia positiva contro la sua omonima, ma spagnola, Sara Sorribes Tormo. Al primo turno del WTA 250 di Bogotà, infatti, è la nativa di Bologna a guadagnarsi il diritto di giocare il secondo turno contro l’altra iberica Aliona Bolsova: 7-5 7-5 il punteggio finale in 2 ore e 11 minuti. Poiché in questo torneo, per le nuove regole sulla classifica, difende i quarti del 2019, al momento si trova ancora nella situazione in cui di punti ne perde 30. Ma, per oggi, importa ben poco. Dopo un primo game tenuto ai vantaggi dall’azzurra, comincia il valzer dei break: uno per parte a ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Neanche il cambiamento dei rapporti dinel ranking WTA impedisce adi continuare nella propria striscia positiva contro la sua omonima, ma spagnola,. Al primodel WTA 250 di, infatti, è la nativa di Bologna arsi il diritto di giocare ilcontro l’altra iberica Aliona Bolsova: 7-5 7-5 il punteggio finale in 2 ore e 11 minuti. Poiché in questo torneo, per le nuove regole sulla classifica, difende i quarti del 2019, al momento si trova ancora nella situazione in cui di punti ne perde 30. Ma, per oggi, importa ben poco. Dopo un primo game tenuto ai vantaggi dal, comincia il valzer dei break: uno per parte a ...

Advertising

OA_Sport : WTA Bogotà 2021: Sara Errani elimina la numero 2 del seeding, la sua omonima Sorribes Tormo, e va al secondo turno… - MarcosFreepick : ??#premium #MASTips #Tenis #Bogota #WTA 06-04-2021 ?? Giulia Gatto-Monticone (GAME HANDICAP) (+2.5) (-110) (3U??)?… - ArmandoSoave85 : RT @federtennis: ?? @SaraErrani e Giulia #GattoMonticone danno il via alla loro avventura nel #WTA di Bogotá battendo rispettivamente Sorri… - federtennis : ?? @SaraErrani e Giulia #GattoMonticone danno il via alla loro avventura nel #WTA di Bogotá battendo rispettivament… - sportface2016 : #WtaBogota 2021: #Errani elimina #SorribesTormo e stacca il pass per il secondo turno -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Bogotà La Vögele agli ottavi a Bogotà Stefanie Voegele (WTA 127) ha superato i sedicesimi del torneo di Bogot . L'argoviese ha battuto in rimonta la qualificata francese Chlo Paquet, 186a giocatrice mondiale (3 - 6 6 - 1 6 - 4 il risultato). Negli ottavi ...

Esordio positivo per Jasmine Paolini al torneo di Bogotà Partenza lanciata per Jasmine Paolini nella "Copa Colsanitas", torneo Wta 250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Bogotà, in Colombia. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 103 del ranking mondiale e sesta testa di ...

Jasmine Paolini parte col piede giusto al WTA di Bogotà Ubi Tennis Stefanie Voegele (127) ha superato i sedicesimi del torneo di Bogot . L'argoviese ha battuto in rimonta la qualificata francese Chlo Paquet, 186a giocatrice mondiale (3 - 6 6 - 1 6 - 4 il risultato). Negli ottavi ...Partenza lanciata per Jasmine Paolini nella "Copa Colsanitas", torneo250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di, in Colombia. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 103 del ranking mondiale e sesta testa di ...