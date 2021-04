Vittoria Puccini svela perché non ha funzionato con Alessandro Preziosi

(Di martedì 6 aprile 2021) Da parte diarrivano parole molto significative sia sul suo famoso ex che sull’attuale compagno di lungo corso, Fabrizio Lucci., per molto tempo, aveva legato il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

repubblica : Vittoria Puccini: 'Da ragazzina gli uomini mi fischiavano dalla macchina. E' una molestia' - Tg3web : 'La fuggitiva' è la nuova serie che debutta stasera su Rai Uno e che vede protagonista Vittoria Puccini. L'abbiamo… - MarcoStac : Siamo al centro del mondo Ci siamo dentro anche noi - pmiele0 : RT @baianer: Leggo 'Vittoria Puccini' e mi chiedo se sia parente di Giacomo. Intanto innamoratevi di Angela Gheorghiu. - sergioverolebo1 : RT @repubblica: Vittoria Puccini: 'Da ragazzina gli uomini mi fischiavano dalla macchina. E' una molestia' -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Puccini

dopo anni svela cosa non ha funzionato all'epoca con Alessandro Preziosi. Ecco il motivo della loro ...dopo anni svela cosa non ha funzionato all'epoca con Alessandro Preziosi. Ecco il motivo della loro ...La fuggitiva prima puntata streaming: Raiplay, replica, Rai Premium, riassunto Una nuova fiction di Rai 1 ha avuto inizio ieri sera e proseguirà per ...A prendere le difese di Aurora Ramazzotti, che ha denunciato un episodio di “Catcalling” aprendo una discussione sul tema delle molestie ...