Vaccini, flop nel weekend di Pasqua. Astrazeneca non decolla (Di martedì 6 aprile 2021) Poche vaccinazioni rispetto ai programmi, meno rispetto al fine settimana precedente. Nel weekend di Pasqua la campagna vaccinale ha subito un arresto che non era previsto. Sabato le somministrazioni sono state 211.650 (erano 235.256 il sabato precedente), domenica meno di 100mila. E ieri, lunedì di Pasquetta circa 150. Nei tre giorni di festa, da sabato a lunedì, in totale, (anche se i dati sono ancora parziali) sono state somministrate circa 500 mila dosi. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) Poche vaccinazioni rispetto ai programmi, meno rispetto al fine settimana precedente. Nel weekend di Pasqua la campagna vaccinale ha subito un arresto che non era previsto. Sabato le somministrazioni sono state 211.650 (erano 235.256 il sabato precedente), domenica meno di 100mila. E ieri, lunedì di Pasquetta circa 150. Nei tre giorni di festa, da sabato a lunedì, in totale, (anche se i dati sono ancora parziali) sono state somministrate circa 500 mila dosi.

