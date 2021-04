Uomini e Donne, Nicole Mazzocato beccata in compagnia di un noto rapper: ecco di chi si tratta (Di martedì 6 aprile 2021) Nicole Mazzocato dopo la fine della sua relazione con Fabio Colloricchio sembra abbia ritrovato presto l’amore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti è stata fidanzata per molto tempo con Thomas Teffah, eppure le cose tra i due hanno smesso di funzionare e hanno deciso di prendere due strade differenti. E dopo la rottura, Nicole … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 aprile 2021)dopo la fine della sua relazione con Fabio Colloricchio sembra abbia ritrovato presto l’amore. L’ex corteggiatrice diinfatti è stata fidanzata per molto tempo con Thomas Teffah, eppure le cose tra i due hanno smesso di funzionare e hanno deciso di prendere due strade differenti. E dopo la rottura,… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

mariannamadia : Buona Pasqua a tutte e tutti. Per i credenti, e non credenti, sono state le donne, anche oggi, a perseverare quando… - matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni del 6 aprile: Maria De Filippi censura Armando - #Uomini #Donne #anticipazioni… - MonaiGe : @Laila1231320 Io sono solidale con le persone corrette e non guardo se sono uomini o donne ?? -